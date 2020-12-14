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Полицейские убили мужчину, устроившего стрельбу возле церкви в Нью-Йорке — момент попал на видео

8:35 14 декабря 2020
Полицейские возле церкви

В центре Нью-Йорка возле кафедрального собора Иоанна Богослова неизвестный мужчина открыл стрельбу после рождественского концерта. Представление проходило прямо на ступенях церкви, закрытой в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает Daily News, прибывшие на место происшествия полицейские смертельно ранили нападавшего в голову. Он был доставлен в ближайшую больницу, где позже скончался. При нем были найдена сумка, в которой были Библия, веревка, проволока, несколько ножей, скотч и канистра с бензином.

Момент драматического противостояния попал на видео. Преступник несколько раз выкрикнул: «Убейте меня!», отказываясь выполнить приказ и бросить оружие.

О пострадавших среди полицейских, прихожан церкви и прохожих не сообщается.

Фото Dean Moses

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