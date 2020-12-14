Родившаяся «в очках» собака прославилась в сети

Собака породы сибирский хаски по кличке Цуко, которая живет в Португалии, прославилась в сети благодаря необычной внешности. Щенок родился 30 марта этого года с необычными пятнами на морде, расположенными вокруг глаз и напоминающими очки. Хозяйка Катарина Карвалью завела своей любимице отдельную страницу в Instagram.

Катарина говорит, что сначала даже не замечала этой особенности Цуки, но потом на нее все чаще начали обращать внимание прохожие. «О, у вашего щенка очки!», — говорили они. Правда, с возрастом пятна начинают блекнуть. Так что не исключено, что Цуки вскоре потеряет свою «изюминку», но не лишится любви хозяйки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бродячая собака присоединилась к танцовщицам на сцене — видео рассмешило сеть.



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