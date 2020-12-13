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Гендиректор производителя вакцины BioNTech назвал срок окончания пандемии COVID-19

20:13 13 декабря 2020
Угур Шахин

Руководитель компании BioNTech профессор Угур Шахин считает, что к концу лета 2021 года пандемию коронавируса удастся взять под контроль, передает «Fox News».

По его словам, если все пойдет хорошо, к осени ситуация нормализуется. В частности, в США для перелома ситуации в сторону улучшения нужно вакцинировать не менее 30% населения.

Шахин считает, что прогресс по преодолению коронавируса может наступить и раньше — в апреле будущего года, но при условии наличия готовой к применению вакцины.

По словам ученого, до конца 2021 года разные страны получат 1,3 миллиарда доз вакцины. Он уточнил, что препарат полностью безопасен и надежен, поэтому населению не стоит опасаться его использования.

Как известно, BioNTech и Pfizer на днях получили разрешение на регистрацию вакцины по ускоренной процедуре, предоставив подтверждение, что эффективность препарата составляет 95% после двукратного введения.

Между тем, сообщалось, что у 0,6% участников испытаний были серьезные побочные эффекты, и многие выражают недоверие этой вакцине.

Напомним, 10 декабря эксперты Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США приняли решение рекомендовать странам использование вакцины против коронавируса совместного производства корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech. Большинство специалистов FDA пришли к выводу, что у данной вакцины достоинств больше, чем недостатков.

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