Неоправданная жестокость: жительница Молдовы вырвала сердце матери и сбежала к другу

В Молдове в городе Комрат произошел жуткий случай. Там 21-летняя девушка жестоко убила собственную мать и сбежала с места преступления, пишет Deschide.

Выяснилось, что в момент убийства она несколько раз ударила мать ножом и вырезала у нее сердце. Женщины поссорились из-за того, что мать хотела отправить дочь на лечение в наркодиспансер.

После совершения преступления девушка бросила сердце матери на пол в кухне и сбежала с места трагедии. Позднее ее задержали полицейские у одного из друзей. Потрошительница находилась в состоянии наркотического опьянения.

Как писали «ФАКТЫ», в апреле 2020 года в Харькове задержали голую женщину, которая разгуливала по городу с отрезанной головой дочери. Во время задержания женщина бросалась на копов с заточкой.

Фото: www.instagram.com/p/CCDrjCAFHey/

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