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Трагедия на охоте: мужчина принял сына за оленя и застрелил его

15:46 13 декабря 2020
Охота

В США 2 декабря в городе Элирия (штат Огайо) произошла трагедия во время охоты: мужчина выстрелил в сына, приняв его за оленя, передает The Columbus Dispatch.

Так, в тот день 63-летний Брэдли Смит отправился с 28-летним сыном Эндрю и приятелями на охоту. Помимо Эндрю все собравшиеся были опытными охотниками и последние 20 лет регулярно приезжали в округ Делавэр, чтобы поохотиться на белохвостых оленей.

Все мужчины знали, что должны в обязательном порядке носить охотничью одежду оранжевого цвета. Но Эндрю, к сожалению, забыл надеть яркие вещи. Стрельба началась около 17:45 по местному времени, когда наступили сумерки. Брэдли в потемках принял сына за оленя и выстрелил. Эндрю погиб на месте.

Против охотника не выдвинули обвинений, так как убийство произошло по вине самой жертвы, нарушившей правила безопасности. По словам официального представителя шерифа округа Делавэр, власти считают, что случившееся — трагическое стечение обстоятельств.

Как писали «ФАКТЫ», убийства во время охоты не редкость. Так, в прошлом году во время охоты в Воловецком районе Закарпатской области мужчина нечаянно застрелил своего товарища.

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