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Копы под прикрытием: полицейские в костюмах Санты и эльфа задержали угонщиков

14:37 13 декабря 2020
Полицейские

В американском городе Риверсайд (штат Калифорния) произошел забавный инцидент: два сотрудника полиции, переодетые в новогодних персонажей, выслеживали преступников — воров в торговом центре, число которых увеличивается к праздникам.

Однако 10 декабря они стали свидетелями попытки угона автомобиля Honda CR-V и смогли задержать злоумышленников, сообщает Tjournal со ссылкой на полицию города.

Третий угонщик смог сбежать, но был идентифицирован. Его скоро также задержат, пообещали в полиции. Также «Санта и эльф» под прикрытием арестовали троих человек за магазинные кражи — одного из них обвинили в краже наборов Lego на 1000 долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в городе Колорадо-Спрингс в США мужчина решил выступить в роли Санты: он ограбил банк, а затем разбросал купюры на улице с криками «Счастливого рождества».

Фото: Facebook/Riverside Police Department

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