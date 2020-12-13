27.99 / 28.13 33.79 / 34.04
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В России сгорел приют для животных: погибли десятки собак

13:06 13 декабря 2020
В России сгорел приют для животных: погибли десятки животных

В российском Новосибирска утро воскресенья, 13 декабря, начался с пожара в собачьем приюте «Верность» на улице Якушева. Огонь охватил вольеры и кухню (по предварительным данным, там и находился источник возгорания).

Как сообщил местный ресурс Сиб.ФМ, общая площадь пожара составила 60 кв.м.

В приюте на момент возгорания находились около 200 собак, из которых 140 удалось вывести из помещения, количество погибших — уточняется (сначала речь шла о шестерых животных). Однако и выжившие собаки получили сильные ожоги, некоторые умирали до оказания им помощи.

Также в пожаре сгорели все корма, поэтому приюту требуется помощь.

В настоящее время волонтеры ищут троих самоедов, которые могли сбежать при пожаре. Одного беглеца удалось найти, он серьезно пострадал от огня.

Пострадавший самоед

Напомним, в начале лета горел приют для бездомных животных в Одессе. «ФАКТЫ» публиковали фото и видео с места инцидента.

13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак на сцене

Едва не перепутали: "сияющая" Ани Лорак и Полина Гагарина появились на "Золотом граммофоне" в похожих нарядах

мишина

Решение Ксении и неожиданный финал: самые яркие моменты восьмого выпуска «Холостячки»

Такого лучше не видеть: фанатка Путина Лариса Долина шокировала зрителей «Золотого граммофона» новой прической

Побрилась наголо? Лариса Долина шокировала зрителей "Золотого граммофона" новой прической

тина кароль

Тину Кароль раскритиковали за "странные формы"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер