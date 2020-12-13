27.99 / 28.13 33.79 / 34.04
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Крысы-мутанты ищут новые жилища: в Британии рассказали, к чему приводит закрытие ресторанов во время локдауна

12:36 13 декабря 2020
Крыса

Помимо огромного экономического ущерба, о котором предупреждают украинские рестораторы, введение в любой стране жесткого локдауна с закрытием баров и ресторанов обычно приводит к резкому росту популяции крыс и их нашествию в дома людей. Подобное уже начало происходить в Великобритании, пишет Mirror.

Там специалисты бьют тревогу, предупреждая, что «крысиная атака» будет иметь весьма негативные последствия. Так, с начала пандемии число крыс на Туманном Альбионе выросло минимум на 25% и сегодня составляет около 150 миллионов особей. Эта цифра резко вырастет в случае, если зима будет теплой. Однако самое страшное, что 74% крыс в Великобритании приобрели генетическую мутацию, которая делает их невосприимчивыми к популярным родентицидам (препаратам против грызунов).

«Это очень тревожный факт, поскольку он означает, что наиболее распространенные пестициды больше не помогут контролировать популяцию крыс», — считает эксперт Дженни Рэсбоун.

Из-за того, что рестораны закрылись, крысы-мутанты будут искать себе новое жилище. Весьма вероятно, что их выбор падет на дома простых людей, которые будут вынуждены сосуществовать с этими опасными животными, избавиться от которых практически невозможно.

Крысы являются распространителями болезни Вейля и других опасных для человека заболеваний. Для борьбы с грызунами специалисты призывают не скапливать большие запасы еды, а также обеспечить герметичность мусорного ведра. Кроме того, эксперты рекомендуют проверить дома на наличие трещин в стенах.

Впрочем, не все так однозначно. Из-за карантина крысы могут стать жертвами хищных птиц. Ранее в Италии карантин привел к тому, что птицы не смогли, как в прежние времена, легко получить средства пропитания из отходов, оставляемых туристами, а также посетителями ресторанов и баров. Все это заставило птиц активировать свои древние инстинкты. Так, чайкам в Риме пришлось вспомнить о своем хищном происхождении и они начали охотиться на крыс, голубей и других мелких птиц.

Фото: Getty Images

205

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак на сцене

Едва не перепутали: "сияющая" Ани Лорак и Полина Гагарина появились на "Золотом граммофоне" в похожих нарядах

мишина

Решение Ксении и неожиданный финал: самые яркие моменты восьмого выпуска «Холостячки»

Такого лучше не видеть: фанатка Путина Лариса Долина шокировала зрителей «Золотого граммофона» новой прической

Побрилась наголо? Лариса Долина шокировала зрителей "Золотого граммофона" новой прической

тина кароль

Тину Кароль раскритиковали за "странные формы"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер