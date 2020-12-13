Крысы-мутанты ищут новые жилища: в Британии рассказали, к чему приводит закрытие ресторанов во время локдауна

Помимо огромного экономического ущерба, о котором предупреждают украинские рестораторы, введение в любой стране жесткого локдауна с закрытием баров и ресторанов обычно приводит к резкому росту популяции крыс и их нашествию в дома людей. Подобное уже начало происходить в Великобритании, пишет Mirror.

Там специалисты бьют тревогу, предупреждая, что «крысиная атака» будет иметь весьма негативные последствия. Так, с начала пандемии число крыс на Туманном Альбионе выросло минимум на 25% и сегодня составляет около 150 миллионов особей. Эта цифра резко вырастет в случае, если зима будет теплой. Однако самое страшное, что 74% крыс в Великобритании приобрели генетическую мутацию, которая делает их невосприимчивыми к популярным родентицидам (препаратам против грызунов).

«Это очень тревожный факт, поскольку он означает, что наиболее распространенные пестициды больше не помогут контролировать популяцию крыс», — считает эксперт Дженни Рэсбоун.

Из-за того, что рестораны закрылись, крысы-мутанты будут искать себе новое жилище. Весьма вероятно, что их выбор падет на дома простых людей, которые будут вынуждены сосуществовать с этими опасными животными, избавиться от которых практически невозможно.

Крысы являются распространителями болезни Вейля и других опасных для человека заболеваний. Для борьбы с грызунами специалисты призывают не скапливать большие запасы еды, а также обеспечить герметичность мусорного ведра. Кроме того, эксперты рекомендуют проверить дома на наличие трещин в стенах.

Впрочем, не все так однозначно. Из-за карантина крысы могут стать жертвами хищных птиц. Ранее в Италии карантин привел к тому, что птицы не смогли, как в прежние времена, легко получить средства пропитания из отходов, оставляемых туристами, а также посетителями ресторанов и баров. Все это заставило птиц активировать свои древние инстинкты. Так, чайкам в Риме пришлось вспомнить о своем хищном происхождении и они начали охотиться на крыс, голубей и других мелких птиц.

Фото: Getty Images

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