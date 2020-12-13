Когда нет денег на билет: мужчина пытался покинуть Лас-Вегас на крыле самолета

В США в аэропорту Лас-Вегаса неизвестный мужчина забрался на крыло пассажирского лайнера авиакомпании Alaska Airlines и пытался таким образом улететь из самого злачного города США. Однако он не учёл, что самолёт только приземлился и пока никуда не взлетит, а затем и вовсе свалился на землю, где его уже ждали полицейские, пишет Currently.

Так, мужчина просто перелез через забор и каким-то чудом смог проскользнуть к взлётной полосе. Первым его заметил командир воздушного судна, а затем уже и удивлённые пассажиры. Сперва они фотографировали забавного весельчака, однако по мере того как его «шоу» затягивалось по времени, людям становилось уже не так весело.

@AlaskaAir crew has been exceptional as The Original Wingman graces us with his presence. #StayHot2020 pic.twitter.com/79PHcHhJ0q — Brooke Knight (@SkipperBK13) December 12, 2020

Когда к месту прибыли многочисленные полицейские, безбилетник отказался спускаться добровольно и решил спрятаться от стражей порядка на самом конце крыла, параллельно снимая с себя обувь. Что именно им двигало в этот момент, непонятно, но мужчина не смог удержаться, рухнул на землю и сильно ударился головой.

Нарушителя тут же задержали и увезли для выяснения обстоятельств. Как сообщили в местной полиции, у задержанного могут быть проблемы с психикой. Или же он очень крупно проигрался в местном казино.

Как писали «ФАКТЫ», в 2014 году 16-летний подросток совершил пятичасовой перелет в отсеке для шасси самолета, добравшись таким способом из Калифорнии на Гавайские острова. Работники авиакомпании «Гавайские авиалинии» обнаружили мальчишку уже после того, как лайнер приземлился в аэропорту.

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