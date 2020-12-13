В России 10-летнего мальчика принудили к сексу в больнице

Москвичка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании 10-летнего сына. По словам заявительницы, все произошло во время лечения ребенка в отделении нефрологии Филатовской больницы, а насильником стал 17-летний сосед по палате.

Как выяснилось, преступление произошло еще в сентябре, но мальчик молчал о случившемся, сообщает Рен ТВ.

Мама заявила, что ее ребенок не оказал старшему товарищу сопротивления, поскольку не осознавал, что с ним делают.

Подозреваемый уже идентифицирован, он дает показания.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России разоблачали педофилов, которые скрывали свои извращенные склонности, прикрываясь саном священника, должностью чиновника и даже мундиром полицейского.

Фото Газета.Ру



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