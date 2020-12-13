"Санты" оказались голыми: художник представил необычную коллекцию "снегурочек"

Американский художник Фернелло Нельсон поделился в Instagram фотографиями моделей, на тело которых он нанес рисунок в виде традиционного костюма Санта-Клауса. Рисунок был нанесен таким образом, что пользователи соцсети не сразу догадались, что перед ними обнаженные женщины.

На фотографиях оголенные части тела девушек покрыты боди-артом красного цвета. Художник создал замысловатые праздничные узоры полностью из краски. Он потратил час на создание каждого невероятного образа, прежде чем модели завершили свои «наряды» красной помадой и пушистыми шляпами Санты. Демонстрируя работы художника, модели танцевали под Jingle Bell Rock, а затем позировали перед водопадом в Майами, пишет The Sun.

Отметим, что 36-летний художник из Нью-Йорка Фернелло Нельсон известен своим боди-артом на весь мир благодаря шоу от Netflix Skin Wars. Для своих проектов мужчина отбирает самых красивых моделей и расписывает их тела так, что у подписчиков пропадает дар речи.

Таким образом, к зимним праздникам Фернелло воплотил новую идею о том, что подарки приятнее получать от такого Санта-Клауса, а не классического. Поклонники художника в соцсети подтвердили эту мысль, тем более они не сразу смогли понять, что на девушках совсем ничего нет, кроме колпака.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году в Одессе решили оригинально подойти к встрече католического Рождества и новогодних праздников в целом. Там полураздетая девушка в костюме Санта-Клауса станцевала тверк на площади перед городским советом.

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