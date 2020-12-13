Может слипнуться: мужчину пытаются посадить на 10 лет за кражу двух конфет

В Словакии мужчина украл из магазина две шоколадных конфеты. Ему грозит за это 10 лет тюрьмы, сообщает MARKÍZA.

Прокуратура страны требует именно такого наказания, поскольку в стране действует режим чрезвычайного положения, введенный из-за эпидемии коронавирусной болезни. Родственники обвиняемого считают, что наказание несоразмерно преступлению. Они намерены даже обратиться к президенту Словакии Зузане Чапутовой.

Однако до вынесения приговора глава государства не в состоянии как-либо повлиять на ситуацию. Более того, помочь обвиняемому она сможет лишь в том случае, если он сам напишет ей письмо с просьбой о помиловании.

Ущерб от действий преступника составил всего несколько евро, кроме того, он даже не смог скрыться с места событий.

Впрочем, для Словакии подобная ситуация уже не первая. Ранее местного бездомного отправили за решётку на 15 лет из-за кражи бургера, который стоил немногим больше двух евро.

Как писали «ФАКТЫ», в марте 2020 года украинца оштрафовали на 10 тысяч гривен за кражу аккаунта в онлайн-игре. Суд признал жителя области виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей, что привело к утечке и нарушению установленного порядка маршрутизации информации).

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