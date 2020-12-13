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Коронавирус убивает: невеста умерла от COVID-19 через несколько дней после предполагаемой свадьбы

8:53 13 декабря 2020
Коронавирус убивает: невеста умерла от COVID-19 через несколько дней после предполагаемой свадьбы

В американском штате Техас 29-летняя Стефани Линн Смит готовилась к своей свадьбе, однако буквально за несколько дней до этого у нее подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Поэтому вместо торжественной церемонии девушка оказалась прикованной к больничной койке, пишет «Лента.ру» со ссылкой на NBC News.

«Сегодня должен был быть день моей свадьбы. Вместо этого Стефани находится в больнице, ей повышают уровень кислорода, и я не видел её два дня. Это действительно отстой, и я просто хочу, чтобы всё было не так», — написал в этот день жених девушки Джеми Бассетт в соцсети.

Предложение руки и сердца

Спустя пять дней после того, как они должны были стать официальной парой, мужчине позвонили из больницы и попросили приехать к Стефани. По его словам, он знал, что подобные свидания обычно проводят для тяжелобольных пациентов, поэтому морально готовился к этому. Однако реальность оказалась еще хуже.

«Они сказали нам, что у нее четыре раза пропадал пульс, трижды им удалось вернуть ее с помощью сердечно-легочной реанимации, но в последний раз ничего не помогло», — объяснил он журналистам.

Напомним, известный телеведущий и шоумен Владимир Остапчук с будущей женой Кристиной Горняк также заразились COVID-19 перед свадьбой, но смогли побороть заболевание.

Фото из архива Джеми Бассетта

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