Не счастливое детство: учитель физкультуры заставил школьников умыться водой из унитаза

В китайской провинции Ляонин подростков заставили умыться водой из унитаза в качестве наказания за отсутствие усердия в уборке мест общего пользования. Столь неординарные методы воспитания практиковал тренер по боевым искусствам Центра спортивной подготовки и управления города Цзиньчжоу, сообщает Dailymail.

Дети терпели издевательства в течение нескольких лет (с 2017 года), пока в сеть не попало видео «уроков».

«Неважно, мальчики они или девочки, им велели стоять в очереди, чтобы умыться [в туалете]», — сказал родитель, подчеркнув, что тренер даже угрожал заставить детей пить туалетную воду, если они сделают больше ошибок.

«Как вы думаете, что мы чувствуем как родители?» — не скрывал он возмущения, добавив, что тренер требовал от учеников делать в центре не только уборку, но и ремонт.

Местные власти уже подтвердили случившееся, а тренера от работы с детьми отстранили.

Напомним, «ФАКТЫ» писали об издевательствах над детьми в Святошинском детском доме, у воспитанников которого обнаружили следы жутких побоев.

Фото Википедия

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