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Мир

Хваленое российское "качество": под Москвой опору ЛЭП починили скотчем и картоном

15:45 12 декабря 2020
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В подмосковном городе Долгопрудный коммунальщики оригинально «починили» аварийный столб электроопоры, закрыв коррозию бетона куском картона и закрасив место «ремонта» белой краской. Местная жительница по имени Анна, которая обнаружила «картонный ремонт», объяснила, что его авторство принадлежит коммунальному сервису «Добродел».

«Жители фоткают, что у них случилось на районе, — яма, гигантская лужа или сломанная площадка для детей, заливают инфу на сайт — заявку рассматривают работники ЖКХ, и проблему устраняют. Так это должно работать», — говорит женщина.

По ее словам, после того, как люди начали возмущаться качеством проведенных по заявке работ, столб просто снесли, что сделало эту часть микрорайона еще менее освещенной.

Напомним, ранее в приамурском городе Зея треснувшую бетонную электроопору «отремонтировали» с помощью лейкопластыря и изоленты.

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