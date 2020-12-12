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Девушка выдавила прыщ на носу и осталась с огромной опухолью вместо лица

15:15 12 декабря 2020
девочка

17-летняя жительница Филиппин попыталась избавиться от прыща на носу, а в результате получила опухоль на пол-лица, мешающую смотреть и затрудняющую дыхание. Как сообщает Newsflare, диагноз молодой филиппинке пока не поставлен. Местные врачи теряются в догадках.

Мэри Энн Регачо рассказала, что все началось год назад с безобидного прыщика на носу. Тогда филиппинка как раз родила малыша и решила, что высыпание на лице имеет гормональную природу. Мэри выдавила прыщик, но проблемы с кожей не пропали. Более того, место, где был прыщик, сначала болело, а потом там появился отек. Сейчас, спустя год опухоль распространилась на переносицу, щеки и лоб, а также мешает глазам.

За прошедшее время молодая мать пыталась лечить недуг народными средствами, травами. Когда это не помогло, филиппинка пошла в больницу, но местные врачи не имели ни оборудования, ни достаточной квалификации, чтобы поставить диагноз. Мэри посоветовали обратиться в медучреждение повыше уровнем. Сейчас семья филиппинки пытается собрать средства на диагностику и лечение.

Фото lindaikejisblog.com

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