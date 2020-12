В Иране «зомби-двойника» Анджелины Джоли на 10 лет отправили в тюрьму

Instagram-диве из Ирана Сахар Табар, которую называют «зомби-двойником» Анджелины Джоли, вынесен суровый приговор. Иранку приговорили к 10 годам тюрьмы. Как сообщает Metro, девушку формально признали виновной «в пропаганде коррупции в обществе», но окружение Сахар Табар не сомневается, что ее погубила излишняя активность в соцсети.

Настоящее имя иранской «Анджелины» — Фатиме Хишванд. Свой блог девушка ведет с осени 2017 года и уже собрала полмиллиона подписчиков. По поводу возраста иранки называются разные данные. Ранее говорилось, что Фатиме родилась в 1998 году. Сейчас появились сведения, что девушке только-только исполнилось 19.

Год назад Фатиме была арестована по обвинению в богохульстве, подстрекательстве к насилию, в получении дохода неприемлемыми средствами, поощрении молодежи к коррупции и нарушении принятого в Иране дресс-кода. Сидя в камере, девушка заразилась коронавирусом. Выйти под залог иранке не разрешили.

Иранская журналистка и правозащитница Масумех Алинеджад боится, что Фатиме не обойтись без помощи настоящей Анджелины Джоли. Масумех призывает Анджелину вмешаться и не допустить несправедливости.

I call on Angelina Jolie to help an Iranian 19-year-old girl who received 10 years prison sentence for using makeup & Photoshop to turn herself into Angelina.

Islamic Republic has a history of tormenting women. We need to be united against this gender apartheid pic.twitter.com/Z5Y8yMsY76