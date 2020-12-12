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Не будут одиноки после смерти: в Китае семья выкопала тело умершей дочери и выдала ее замуж за мертвеца

11:31 12 декабря 2020
могила

Жуткая история расследуется в Китае. В провинции Хэбэй на северо-востоке страны семья выкопала тело умершей дочери, чтобы совершить обряд «призрачной свадьбы» («Ин Хун»). Как сообщает DailyMail, китаянку перезахоронили в могилу к «призрачному жениху» — молодому человеку, погибшему в автокатастрофе и так и не успевшему обзавестись семьей.

Обряд «Ин Хун» известен в Китае с глубокой древности. Считается, что «призрачные свадьбы» — это проявление высшей заботы о тех юношах, которые умерли молодыми, не успев вступить в брак. Родня «призрачной невесты» также не остается обиженной. Выяснилось, что семья из провинции Хэбэй получила за тело дочери 80 тысяч юаней (около 12 тысяч долларов).

Церемония «призрачной свадьбы» состоялась 23 ноября. Все было гладко до тех пор, пока проведать прежнюю могилу женщины не пришли вдовец и его родные. Китаянка покончила с собой в 2008 году после ссоры с супругом, а семья мужа, очевидно, чтобы как-то загладить вину, организовала пышные похороны. Одна только церемония обошлась в 100 тысяч юаней (15 тысяч долларов), а в гроб к умершей положили золотые украшения. Теперь, обнаружив, что могила разрыта, а гроб опустел, семья обратилась в полицию.

В ходе расследования подтвердилось, что китаянку выкопали и перезахоронили ее родители. Мать умершей оправдывается, что руководствовалась не меркантильными интересами, а просто не хотела, чтобы дочь в загробном мире была одинокой. Также матери не понравилось, что бывшие сваты не поинтересовались ее мнением при выборе места для захоронения тела.

Напомним, ранее в США для семи человек роскошная свадьба обернулась похоронами из-за несоблюдения элементарных правил безопасности.

Фото zocalo.com.mx

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