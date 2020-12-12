В России объяснили, почему Путин стремительно теряет рейтинг среди молодежи

Президент России Владимир Путин теряет популярность среди молодежи, так как молодые россияне стали более политизированными. Такого мнения придерживается председатель общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.

«Я думаю, что падение рейтинга Путина с 36% до 20% может ещё свидетельствовать о политизации молодёжи. Ответить, что „я за Путина“, обычно означает, что человек особо не следит за политикой и называет тот ответ, который, как он думает, от него хотят услышать. Сейчас начинает голосовать „первое путинское поколение“, кто даже не застал Ельцина. Именно их очень сильно задела кампания против поправок и Путин-2036», — написал он в Facebook.

По словам политика, в конце ноября социологическая компания «Левада» провела опрос, который показал интересную тенденцию. Если за год рейтинг Путина в целом почти не изменился, то он очень резко упал среди тех, кому от 18 до 24 лет: с 36% до 20%.

«Это, конечно, можно объяснить тем, что молодёжь теряет надежду на будущее. И если более взрослые люди примирились с тем, что ничего меняться не будет, то ребята, кто только ищет своё место в жизни, к этому неготовы. Раньше лояльность покупали благами, потом пугали внешним врагом, а теперь Путину нечего предложить кроме страха», — считает Пивоваров.

Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад американский журнал Time опубликовал свой ежегодный список 100 самых влиятельных людей в мире. Примечательно, что в этот раз в список не попал ни один из россиян. Президент России Владимир Путин последний раз включался журналом Time в 100 самых влиятельных людей в мире в 2017 году.

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