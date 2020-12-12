В самолет «Судного дня» Путина вломились воры и обчистили его на 14 тысяч долларов

В России неизвестные обокрали самолет президента РФ Владимира Путина, который отправили на плановый ремонт и модернизацию в Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева (ТАНКТ). Злоумышленники вскрыли грузовой люк и вынесли 39 радиостанционных блоков и пять плат из блоков радиосвязи. Как пишет издание New York Post общая стоимость похищенного оборудования составляет 13 600 долларов.

Ил-80, который еще называют самолетом «Судного дня» стоял на аэродроме Таганрог-Южный. В нем находится летающий командный пункт руководства России на случай ядерной войны. Самолет может находиться в воздухе до трех суток и управлять всеми видами вооруженных сил. Всего в стране существует четыре подобных спецборта.

Как сообщилт канал РЕН-ТВ, начальник службы авиационной безопасности АО «ТАНТК» обратился в полицию по факту взлома. Предположительно, кража была совершена после 26 ноября, поскольку в этот день самолет опечатали после рутинной проверки — на тот момент все было на месте. Внутри самолета были найдены отпечатки пальцев и ботинок преступников. Ведется следствие.

Секретный Ил-80 охраняло ФГУП «Управление ведомственной охраны» Минтранса. За это оно получало от государства 24 миллиона рублей (около 330 тысяч долларов) в год.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал произошедшее крупным ЧП и пообещал, что «будут сделаны выводы» и «приняты меры» с тем, чтобы это не повторялось.

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