Университет в коровнике: российским школьникам приходится "ловить интернет" в самых неожиданных местах

Дорога к знаниям для российских школьников порой бывает очень трудной. Так, в Башкортостане в селе Новомусино школьники, переведенные на «дистанционку», вынуждены были учиться в заброшенном коровнике. Все дело в том, что хлев находился на возвышенности, и только там можно было «поймать» мобильный интернет. Жительница села опубликовала шокирующие фото в местной группе в соцсетях.

Школа в Новомусино была закрыта две недели. Все это время дети приходили утром в сарай, слушали онлайн-урок, отправляли учителю домашнюю работу и возвращались домой. Точно так же школьники учились весной, во время первой волны коронавируса, но тогда, по крайней мере, на улице было тепло. Сейчас в Башкорстостане морозы до -20 градусов, и учиться в хлеву не только странно, но еще и реально холодно.

Министр образования Башкортостана назвал фотографии постановочными. Хотя тот факт, что в селе действительно нет и не было интернета, чиновник отрицать не стал.

Будет ли решаться проблема и когда, пока не ясно. Глава района признает, что с коммуникациями в Новомусино беда, но оправдывается, что «острой необходимости» в интернете у детей до сих пор не было. Школьников призывают подождать 2021 года — селу пообещали оптоволоконную линию, а значит, возможен и скоростной интернет.

Напомним, ранее российский студент из деревни под Омском, чтобы подключиться к онлайн-лекциям, вынужден был забираться на восьмиметровое дерево.

Фото problemarb/vk.com

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