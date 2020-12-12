Тренер по фитнесу отрезал головы дочери и сыну

Полиция американского штата Калифорния расследует жестокое убийство несовершеннолетних брата и сестры, совершенное в городе Ланкастер. Обвинение в совершении этого преступления предъявлено отцу жертв 34-летнему Морису Тейлору-старшему. Он находится под арестом. Суд назначил залог за его освобождение в размере 2 миллионов долларов.

Тейлор работал тренером по фитнесу в оздоровительном центре в Санта-Монике, однако из-за пандемии COVID-19 это заведение закрылось. Морис стал давать видеоуроки в Zoom. У него было несколько постоянных клиентов. Один из них, Говард Керн, 4 декабря позвонил в полицию и сообщил, что в частном доме в Ланкастере, возможно, произошла утечка газа. «Там находятся двое взрослых и четверо детей. Я очень беспокоюсь…» — сказал Керн диспетчеру.

Патрульные прибыли по указанному адрес рано утром. В доме они обнаружили Тейлора, его жену и двоих детей. С ними все было в порядке. Однако дальнейший осмотр дома привел полицейских в ужас. В одной из комнат они нашли обезглавленное тело 13-летней девочки. В соседней комнате находился труп 12-летнего мальчика. Ребенок также был обезглавлен!

Полицейские допросили Тейлора, его жену и двоих живых детей. Что произошло в доме, не ясно до сих пор. Установлено, что убитые — это старшие дети Мориса и его супруги. Следствие не сомневается, что их убил Тейлор. Его увезли в полицию в наручниках, привязав к специальной тележке. Однако в рапорте подчеркивается, что он не оказывал сопротивления.

Полицейские увозят Мориса Тейлора, подозреваемого в убийстве дочери и сына

Говард Керн рассказал журналистам, что знает Тейлора уже семь лет. Все это время он занимался с Морисом. Керн описывает тренера как очень вежливого, внимательного и ответственного человека. «Морис один содержал свою большую семью. Он женился в 18 лет и с тех пор работал не покладая рук. Его супруга не работала ни одного дня. Тейлору было очень тяжело. Он чувствовал ответственность за детей. Пандемия ударила по нему. Он едва сводил концы с концами. Занятия в Zoom стали единственным источником его дохода. А жена его постоянно ругала. Я лично много раз слышал во время наших занятий, как она кричала на него. Морис всегда отвечал ей спокойно и просил не мешать ему проводить занятия. Но на нее это не действовало», — утверждает Керн.

Он объяснил, почему позвонил в полицию и сообщил о предполагаемой утечке газа. Морис никогда не пропускал занятия. А тут в четверг не вышел на связь, на звонки не отвечал. Те, кого он тренировал, забеспокоились, стали переписываться друг с другом. Они все решили, что произошел какой-то несчастный случай. Уехать Тейлоры никуда не могли, поскольку у них просто не было денег на путешествие. Если бы Морис заболел, он бы обязательно предупредил всех, что занятие отменяется. Утечка газа было первое, что пришло в голову Керну.

Слова Говарда подтверждают и другие люди, которых тренировал Тейлор.

Мэр Ланкастера уверен, что Морис стал одним из тех, чья психика не справилась с прессингом, оказываемым на людей пандемией. Других объяснений случившейся трагедии он не видит.

Дом, где произошла трагедия

СМИ также выяснили, что Тейлор с семьей арендовал дом. Хозяин недвижимости заявил, что Морис вносил плату исправно, никаких жалоб на него не было. Вот только соседи обратили внимание на то, что он и его семья живут обособленно. «В нашем районе люди привыкли общаться друг с другом. Дети играют вместе. Взрослые разговаривают на улице. А Тейлоры никогда этого не делали. У них даже окна почти все время были закрыты шорами», — сказал владелец дома.

208

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter