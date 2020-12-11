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Мир

В интернете появилась новая смертельно опасная для подростков игра

21:30 11 декабря 2020
ребенок

На смену «Синим китам», «Красным совам» и прочим суицидальным группам в соцсетях пришли не менее опасные подростковые челленджи. Так, киберполицейские предупреждают, что на популярных интернет-площадках появились группы, которые шифруются под безобидным названием «48 часов» и вовлекают подростков в опасные для жизни игры.

Первыми на угрозу обратили внимание полицейские в Мексике. Было установлено, что среди подростков, много общающихся в соцсетях, набирает популярность игра «Пропасть на 48 часов». Спрятаться от родителей предлагается так, чтобы искали пропавшего как можно дольше — за это присуждаются баллы. Дополнительные очки начисляются каждый раз, когда в соцсетях появляются посты о пропавшем ребенке.

Чтобы не допустить трагедий, специалисты советуют родителям тоже зарегистрироваться в соцсетях и периодически отслеживать, с кем общаются дети.

Напомним, в Украине были случаи, когда подростки пострадали, пытаясь повторить опасные челленджи из соцсетей. Так, в Черкасской области 11-летняя девочка получила ожоги из-за «огненного челленджа» (#Firechallenge), а в Днепропетровской области юноша был сбит машиной, когда пытался поучаствовать в экстремальной игре «Беги или умри».

Фото pixabay.com

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