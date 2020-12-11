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«Чихающая старушка» Бэнкси сорвала сделку по продаже дома за 400 тысяч долларов

17:08 11 декабря 2020
Чихающая старушка на стене дома

«Чихающая старушка», которую знаменитый и таинственный уличный художник Бэнкси нарисовал на стене дома в Бристоле ночью 10 декабря, сорвала сделку по продаже этой недвижимости за 400 тысяч долларов. Как сообщает издание Daily Mail, 57-летняя хозяйка Эйлин Мэкин на будущей неделе уже собиралась подписать контракт с покупателем, но теперь расторгла договоренность. Эксперты теперь оценивают ее дом по меньшей мере в пять миллионов фунтов (около 6,6 миллиона долларов) — после того, как Бэнкси официально подтвердил свое авторство.

На граффити Бэнкси под названием «Апчхи!» уже приходят посмотреть сотни туристов. Сын Эйлин прикрыл «настенную старушку» плексигласом, чтобы защитить ее. Семья также хочет проконсультироваться с охранными фирмами и заручиться охраной шедевра в стиле граффити. А также позаботиться о собственной безопасности — желающие рассмотреть картину не дают им покоя даже по ночам, шастая под окнами и взбираясь на стену.

Улица, на которой стоит дом, наклонена на 22 градуса и считается одной из самых крутых улиц Великобритании. Создается впечатление, что нарисованная бабушка, чихнув, покосила стоящие на улице дома.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Бэнкси разрисовал вагон лондонского метро чихающим крысами и масками.


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