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Мир

"Доколе?!" Шнурова попросили задать вопрос Путину

16:07 11 декабря 2020
Сергей Шнуров

Российский музыкант Сергей Шнуров отреагировал на публикацию в массмедиа, где сообщили, что он аккредитовался на пресс-конференцию президента РФ, попросив совета у фолловеров по поводу вопроса, который ему следует задать Владимиру Путину.

Под его постом в Instagram отметилось немало интернет-пользователей. Один из рейтинговых вопросов — «Когда все это кончится» и «Доколе?!».

Но, пожалуй, самым популярным на этот момент был вопрос, заданный в глубоко нецензурной форме: «Когда он перестанет пи… еть о том, как в России все хорошо или когда перестанет хавать тот пи… еж, который ему вешают на уши его холуи?!»

Ранее Сергей Шнуров, который часто в стихотворной форме реагирует на разные события, с использованием обсценной лексики рассказал, что «отдал водке все, что должен», и что теперь у него началась новая жизнь.

Фото Сергея Шнурова из социальных сетей.

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