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Мир

«Я просто хочу остановить мир от самоубийства!» Трамп закричал в Твиттере

15:04 11 декабря 2020
Трамп

Президент США Дональд Трамп, который по-прежнему отказывается признать свое поражение на выборах, оставил в Twitter эмоциональный пост.

«Я просто хочу остановить мир от самоубийства!», — написал Трамп.

Трамп напомнил о свином гриппе (H1N1), который бушевал в мире во время правления президента Барака Обамы.

Глава Белого дома утверждает, что попытки создать вакцину администрацией Обамы во главе с Джо Байденом обернулись полной катастрофой.

«Теперь они хотят войти и овладеть одним из „величайших и самых быстрых медицинских чудес в современной истории“. Я так не думаю!», — добавил Трамп.

Американский лидер обратился к главе FDA (Управление продовольствия и медикаментов — Авт.) Стивену Хану с призывом начать спасать жизни. Президент назвал организацию «большой, старой, медленной черепахой», которая не спешит использовать выделяемые средства на вакцины от коронавируса.

Напомним, в президентской гонке в США после голосования 3 ноября сначала лидировал Дональд Трамп. Затем, благодаря бюллетеням, присланным избирателями по почте, вперед вырвался кандидат от Демократической партии США Джо Байден, который в итоге одержал убедительную победу.





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