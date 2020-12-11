«Они его убили»: в США казнили «подопечного» Ким Кардашьян

В США казнили Брэндона Бернарда, осужденного за убийство молодой супружеской пары, совершенное в 1999 году. До 20 января должны быть казнены еще четыре человека. Если все пять казней состоятся, Дональд Трамп станет президентом, при котором за полгода было приведено в исполнение наибольшее количество смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. Его преемник Джо Байден выступает против смертных казней.

За помилование Бернарда активно агитировала Ким Кардашьян. Однако, как сообщает CNN, Трамп отказался помиловать осужденного, а Верховный суд США в последнюю минуту отклонил прошение об отсрочке казни и 40-летнего Брэндона все же казнили тюрьме штата Индиана путем введения летальной инъекции. В своем последнем слове он извинился перед родственниками убитых им людей.

Бернарду было 18 лет, когда он вместе с четырьмя соучастниками-подростками похитил, ограбил и убил супругов из Техаса Тодда и Стейси Бэгли. Адвокат Бернарда утверждал, что он был в этой группе всего лишь подчиненным, а не зачинщиком.

«Они убили Брэндона. Он был исправившимся человеком. Он надеялся и сохранял позитивный настрой до конца. Что еще более важно — он сожалел о боли и страданиях, которые причинил другим людям», — написала в Twitter расстроенная телезвезда и модель Кардашьян, которая хочет стать профессиональным юристом.



665

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter