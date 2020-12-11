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Вакцина Pfizer против коронавируса получила разрешение в США

10:14 11 декабря 2020
Вакцина Pfizer/BioNTech против коронавируса

В четверг, 10 декабря, эксперты Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США приняли решение рекомендовать властям странам использование вакцины против коронавируса совместного производства корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech. В ходе заседания FDA большинство специалистов пришли к выводу, что у данной вакцины достоинств больше, чем недостатков. Официальный документ, разрешающий широкое применение препарата, будет выдан в ближайшее время.

Одним из первых на эту новость отреагировал избранный президент США Джо Байден. Решение FDA он назвал «лучом света в нынешнее темное время». Байден пообещал, что в первые 100 дней своего президентства распределит 100 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Байден подчеркнул, что медлить с этим нельзя. Действительно, США продолжают лидировать среди всех стран мира по двум печальны показателям — за время пандемии здесь было выявлено свыше 16 миллионов случаев заражения коронавирусом, при этом скончались 300 тысяч больных. А 10 декабря был установлен еще один антирекорд. За сутки умерли более 3 000 пациентов с COVID-19.

Ранее применение вакцины Pfizer/BioNTech одобрили власти Великобритании, Канады, Бахрейна и Саудовской Аравии. В Британии массовая вакцинация началась 8 декабря.

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