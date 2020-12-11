Два в одном: журнал Time назвал "Человеком года" Джо Байдена и Камалу Харрис

Авторитетный американский журнал Time назвал «Человеком 2020 года» сразу двоих — избранного президента США Джо Байдена и будущего вице-президента Камалу Харрис.

Харрис станет первой женщиной, а также первым политиком афроамериканского и азиатского происхождения, который займет этот пост. Ее мать — уроженка Индии, а отец родом с Ямайки.

Тандем придет к власти в январе 2021 года.

«Человек года» — это касается не только уходящего года, но и того, куда мы направляемся. Следующие четыре года станут огромным испытанием для них и для всех нас, и мы увидим, смогут ли они привести к единству", — говорится в статье главного редактора журнала Эдварда Фельзенталя.

Отмечается, что звание, присуждаемое Time, не является знаком одобрения. Это определение того, кто оказывает влияние на современный мир — позитивное либо негативное.

В 2016 году «Человеком года» был объявлен Дональд Трамп.

В 2019 году «Человеком года» по версии Time была названа шведская экоактивистка Грета Тунберг.

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