Страница королевы Елизаветы в Twitter озадачила загадочным посланием, которое быстро удалили

На официальной странице британской королевы Елизаветы в Twitter появился загадочный пост. Как сообщает Daily Express, в кратком сообщении было одно лишь слово: «Thanks» («Спасибо»). Что это означало, осталось невыясненным. Спустя шесть минут пост удалили. Однако пользователи сети успели прореагировать. Таинственное королевское послание успело набрать 1260 лайков. Его также ретвитнули 591 раз.

Реплика из Букингемского дворца получила также множество ответов. «Всегда пожалуйста, Лиз!», «Для меня это честь, мэм», «Да не за что», «Право, не стоит», «За приятные воспоминания?» — писали развеселившиеся подписчики.

Страница The Royal Family, которая была открыта в апреле 2009 года, насчитывает более 4,3 миллиона фолловеров. Она представляет королеву и членов ее семьи, однако Ее Величество не ведет свой аккаунт лично, доверяя это дело помощникам.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», королева Елизавета впервые за девять месяцев появилась на публике в кругу семьи.

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