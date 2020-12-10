Немного странный шедевр Бэнкси появился в английском Бристоле

Загадочный британский художник, известный под псевдонимом Бэнкси на одном из домов в английском городе Бристоль нарисовал новое граффити.



На картине изображена чихающая женщина, у которой вылетают зубы. Фото опубликовано в Instagram художника.

Издание Би-би-си сообщает, что Вейл-стрит, на которой появилась картина, наклонена на 22 градуса и считается одной из самых крутых улиц Великобритании.



Граффити появилось рано утром в четверг, 10 декабря. Один из жильцов дома готовил кофе и увидел в окне «громоздкого парня в сигнальной куртке», который стоял у стены, где появилась картина.



Возможно, это был сам художник. Как известно, он скрывает свою личность и внешность.



Напомним, в октябре картина Бэнкси «Девочка с обручем» появилась на стене в Ноттингеме. Приблизительно через месяц неизвестные испортили шедевр уличного художника.









151

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter