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Немного странный шедевр Бэнкси появился в английском Бристоле

19:57 10 декабря 2020
граффити

Загадочный британский художник, известный под псевдонимом Бэнкси на одном из домов в английском городе Бристоль нарисовал новое граффити.

На картине изображена чихающая женщина, у которой вылетают зубы. Фото опубликовано в Instagram художника.

Издание Би-би-си сообщает, что Вейл-стрит, на которой появилась картина, наклонена на 22 градуса и считается одной из самых крутых улиц Великобритании.

Граффити появилось рано утром в четверг, 10 декабря. Один из жильцов дома готовил кофе и увидел в окне «громоздкого парня в сигнальной куртке», который стоял у стены, где появилась картина.

Возможно, это был сам художник. Как известно, он скрывает свою личность и внешность.

Напомним, в октябре картина Бэнкси «Девочка с обручем» появилась на стене в Ноттингеме. Приблизительно через месяц неизвестные испортили шедевр уличного художника.



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