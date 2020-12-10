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Мир

Еще б желания исполняла: поймали золотую рыбку-мутанта весом четыре килограмма

18:47 10 декабря 2020
Гигантская золотая рыбка

В озере Оук-Гроув в американском штате Южная Каролина в ходе проверки здоровья местной популяции рыб сотрудники парка отдыха выловили гигантскую золотую рыбку-мутанта, фото которой выложили в соцсети Facebook.

Как сообщает издание Daily Star, ее вес превышает четыре килограмма, а длина — свыше 34 сантиметров. По размеру она примерно в 15 превосходит своих обычных сородичей.

Гигантская рыба, пойманная с помощью электроудочки, после замеров была отпущена обратно в воду. «Каждое озеро должно иметь своего лох-несского монстра», — шутят сотрудники парка.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самая большая золотая рыбка в мире была длиной 47,5 сантиметра. Вес ее зафиксирован не был. Жила она у жителя Нидерландов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что золотая рыбка превратилась в огромного монстра и начала поедать соседей по аквариуму.

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