На патриотическом баннере в честь «героических защитников Ленинграда» поместили фото современной актрисы

В четверг, 10 декабря, жительница Санкт-Петербурга заметила, что на памятном баннере «Героические защитники Ленинграда» присутствует фото актрисы Айтурган Темирова. Об этом сообщает «Фонтанка».

«На площади Мужества появился плакат „Героические защитники Ленинграда“, где среди прочих указана Алия Молдагулова. Но проблема в том, что вместо ее настоящей фотографии разместили фото актрисы, которая ее когда-то играла в кино, — написала в издание жительница Петербурга Жанар Кусаинова. — Больше всего меня покоробило то, что там прямо видно, что фотографии выполнены в разных стилистиках, что они разных лет».

По ее словам, на баннере изображена народной артисткой Киргизии Айтурган Темирова — в 1985 году в фильме «Снайперы» она исполнила роль Алии Молдагуловой.

В Санкт-Петербургском доме национальностей на претензию Жанар Кусаиновойй ответили: «Ну, они же похожи».

Алия Молдагулова — девушка-снайпер Звание Героя Советского Союза ей было присвоено посмертно, в 1944 году.

Ранее в Челябинске в подборку ветеранов Второй мировой войны поместили фото Адольфа Гитлера.

Фото Жанар Кусаиновой

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