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Мир

"Просто издевательство над детьми": главную елку российского города украсили... мусором

15:31 10 декабря 2020
украшения на елке

В российском городе Заречный Пензенской области к Новому году украсили елку настоящим мусором. В Instsgram-аккаунте, посвященном жизни города сообщается, что на улице Восточной появилась елка, на которой вместо игрушек пластиковые бутылки, диски, упаковка от чипсов и другой мусор.

Жители возмущены таким отношением городских властей. Они назвали елку издевательством над детьми и их родителями.

«ФАКТЫ» писали о том, что в оккупированном Симферополе новогодняя елка выглядит как рулонный газон, намотанный несколькими ярусами вокруг основания.

О том, как в этом году украсить новогоднюю елку «ФАКТАМ» рассказала декоратор Кристина Гусина.

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