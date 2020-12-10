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Мир

Россиянку наказали за «оскорбление украинских полицейских»

12:30 10 декабря 2020
Россиянку наказали за «оскорбление украинских полицейских»

В российском Красноярске суд арестовал на 10 суток активистку, оставившую в сети нелицеприятный комментарий по поводу действий УКРАИНСКОЙ полиции по отношению к нарушителю карантина в апреле 2020 года.

«Менты — пи**сы, и государство наше тоже, раз допускает такое по отношению к своему народу. Нельзя так не уважать людей и их право на свободу передвижения», — написала женщина в своем Facebook, перепостив видео задержания украинца полицейскими.

Принимая решение, суд сослался на экспертизу, авторы которой признали «ментов» социальной группой.

Также, отмечают Грани.Ру, правоохранители могли отыграться на Подоляк, которая уже вступала с ними в конфликт в 2018 году. Тогда она во время антипутинской акции «Он нам не царь» 5 мая ударила ногой в правую голень полицейского Дмитрия Данилова. Суд обязал обидчицу выплатить Данилову 20 тысяч рублей компенсации, но активистка отказалась признать вину: у защиты была видеозапись, доказывающая, что женщина лишь взмахнула ногой, «приблизив ее к ягодицам полицейского, но не коснувшись их».

Напомним, накануне в Санкт-Петербурге российского политолога Валерия Соловья назначили 10 суток административного ареста за нарушение правил организации публичного мероприятия — так полиция назвала прогулку ученого по городу.

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