Российский журналист Антон Долин пожаловался на Facebook на действия учительницы своей старшей дочери, которая затравила ребенка за его попытку зачитать доклад о Голодоморе в Украине.

По его словам, к подготовке доклада девочка подошла со всем тщанием — «нарыла» в Интернете кучу документов про закрытие целых областей, где люди были обречены на голодную смерть, про экспорт из этих областей зерна, и про признание Голодомора европейскими странами.

Однако попытка поделиться с одноклассниками найденной информацией закончилась плачевно — учительница остановила её, не дав сказать и нескольких предложений.

«(Учитель. — Авт.) стала объяснять, что все это происки Запада. Что это враги России все выдумывают специально. И что все это ложь», — написал журналист, подчеркнув, что дело происходит в 2020 году.

В комментариях к посту пользователи подтвердили, что в современной России озвучить альтернативную точку зрения практически невозможно, и рассказали случаи из своей жизни.

Так, учительница английского языка из Санкт-Петербурга пожаловалась, что на днях с ней отказался заниматься 9-летний ребенок, потому что «он русский, а в России надо говорит по-русски».

«А когда он вырастет, он станет Путиным и вообще отменит английский. Девять лет ребенку. А еще он боится ядерной войны», — подчеркнула женщина, отметив, что когда ей самой было 9 лет, ей бы и в голову не пришло, что английский надо отменить.

«А как может быть иначе? Мы же все свидетели уже много лет, как постепенно через типа опросы, где Сталин в первой тройке великих политиков, через документальные фильмы, где Мерзликин и Пореченков на чистом глазу говорят о жестокой, но полезной идее заградотрядов, через спокойный проброс от политиков, что „Сталин не так уж был не прав“ или „а Сталин предупреждал об это ещё в таком-то году“… через портреты упыря в колоннах „Бессмертного полка“… пропихивается и утверждается тема нашего „великого прошлого“ и главное „непогрешимого прошлого“, которое пытается оболгать Запад», — отметил Марк Котляр.



Напомним, Голодомор деморализовал украинскую нацию, ведь выживать пришлось за счет взяток, предательства и воровства.

Коллаж nsirogozy. city/

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