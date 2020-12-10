Аннулировать результаты выборов в США требуют 18 штатов

Ночью 10 декабря Дональд Трамп написал в Twitter: «Ух ты! Как минимум 17 штатов присоединились к Техасу в экстраординарном деле о величайшем мошенничестве на выборах в истории США. Спасибо!». Действительно, вечером 9 декабря стало известно, что генеральные прокуроры 17 американских штатов, находящихся под контролем республиканцев, присоединились к иску своего коллеги из Техаса Кена Пэкстона, который обратился в Верховный суд США с требованием аннулировать результаты президентских выборов в четырех так называемых «колеблющихся штатах». Речь идет о Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане. Напомним, именно там после голосования 3 ноября сначала лидировал Трамп, а затем благодаря бюллетеням, присланным избирателями по почте, вперед вырвался кандидат от Демократической партии США Джо Байден, который в итоге одержал убедительную победу.

Трамп по-прежнему отказывается признать свое поражение и утверждает, что демократы сфальсифицировали голосование. При этом он не предоставил никаких доказательств.

Согласно действующему законодательству США, все штаты должны были до 9 декабря утвердить итоги голосования. К этому моменту также должны были завершиться все разбирательства в местных судах по данному вопросу. 8 декабря Верховный суд США отверг иск республиканцев с требованием аннулировать миллионы голосов, поданных в Пенсильвании. Власти этого штата подтвердили ранее победу Байдена.

Тем не менее, республиканцы пытаются использовать практически единственный оставшийся легитимный шанс помешать Байдену занять Овальный кабинет в Белом доме 20 января 2021 года. Напомним, 14 декабря должно состояться заседание коллегии выборщиков. Именно этот орган ставит точку в президентских выборах. Каждый штат делегирует в коллегию своих представителей. По традиции они отдают свои голоса за того из кандидатов, кого поддержало большинство избирателей их штата.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон подал напрямую иск в Верховный суд США. Он утверждает, что власти Пенсильвании, Мичигана, Висконсина и Джорджии «использовали пандемию коронавируса в качестве предлога для незаконного изменения электоральных правил путем указаний свыше или дружественных исков, подорвав тем самым честность голосования».

Эксперты в вопросах права считают иск Пэкстона бесперспективным. Прокурор из Техаса не привел никаких доказательств (как и Трамп) в пользу выдвинутых обвинений. Кроме того, конституция США запрещает властям одного штата вмешиваться в дела других штатов. Действия Пэкстона нарушают это твердое правило.

Тем не менее, поддержка со стороны еще 17 штатов может вынудить Верховный суд США все же принять иски к рассмотрению. Если это произойдет, республиканцы добьются того, что заседание коллегии выборщиков придется отложить. Это затормозит процесс признания Байдена новым президентом США.

По всей видимости, именно этого и добиваются сейчас сторонники Трампа. Сам факт принятия исков к рассмотрению даст им основания утверждать, что выдвигаемые и обвинения в фальсификации выборов обоснованы.

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