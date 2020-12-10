Лошадь откусила нос молодому человеку в центре Петербурга

25-летний житель Петербурга стал жертвой агрессии лошади, которую использовали для катания туристов в центре города. По данным местного ресурса Фонтанка, инцидент произошел в центре города в ночь на 10 декабря.

По свидетельству очевидцев, парень был нетрезв. Сначала он приставал к наезднице, а получив отказ, полез целоваться с животным, несмотря на предупреждение женщины.

Пострадавшего доставили в больницу. Смогут ли ему восстановить нос, неизвестно.

Напомним, хирург Леонид Харьков разъяснял читателям «ФАКТОВ», как поступать в подобных случаях.

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