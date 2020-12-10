Ленура Ислямова заочно приговорили к 19 годам колонии в РФ за «энергоблокаду Крыма»

Бизнесмен Ленур Ислямов, который после оккупации полуострова перебрался на материковую Украину, приговорен «Верховным судом Крыма» к 19 годам колонии строгого режима.

Как сообщает «Интерфакс», бизнесмена Ислямова (ему принадлежит крымскотатарский телеканал ATR) приговорили заочно, обвинив его, в частности, в «обесточивании полуострова» — причастности к подрыву опор ЛЭП в 2015 году. Помимо 19-летнего срока, его также приговорили к двум годам ограничения права заниматься деятельностью, связанной с выступлением в массмедиа, а также одному году ограничения свободы.

Известный адвокат Николай Полозов, представлявший интересы Ленура Ислямова в суде, назвал дело политически мотивированным. «Сторона защиты указала в прениях на недоказанность обвинения ни в осуществлении диверсии, ни в создании батальона, ни в публичных призывах», — отметил он и добавил, что адвокаты будут обжаловать приговор и готовы дойти до Европейского суда по правам человека.

По словам Полозова, его подзащитный полностью не признает юрисдикцию крымского суда, поскольку считает, что Крым является временно оккупированной территорией Украины.

Напомним, что в ноябре 2015 года оккупированный полуостров был полностью обесточен из-за подрыва опор линий электропередач.

Фото с Pixabay.

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