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Угрожала покончить с собой: учительница вынуждала школьника дважды в неделю вступать в интимные отношения

5:53 10 декабря 2020
Учительница из Пенсильвании

В США нередки случаи, когда педагог испытывает не совсем здоровую страсть к школьникам, намного моложе себя.

Об одном из таких очередных печальных инцидентов рассказывает Daily Mail.

Согласно информации издания, дело происходило в городе Тайтусвилл (штат Пенсильвания), где 33-летняя учительница физкультуры Рошель Крессман выбрала себе в возлюбленные 14-летнего школьника.

Преподавательница не только не стала скрывать своих чувств, но и соблазнила подростка. Незаконные отношения продлились с сентября 2018-го по апрель 2019 года. К тому моменту Рошель работала в школе уже десять лет.

По словам правоохранителей, учительница и ученик вступали в интимную связь дважды в неделю — для этого Рошель привозила мальчика к себе домой. При этом преподавательница неоднократно угрожала мальчику, что покончит с собой или навредит ему, если вдруг он кому-нибудь расскажет об их отношениях.

Однако правда всё же всплыла наружу, и любвеобильная учительница оказалась под следствием. Девушке мог грозить огромный срок. Однако прокуроры учли тот факт, что обвиняемая признала свою вину, и настаивают всего на 6−10 годах за решёткой. Рошель выпустили под залог в 75 тысяч долларов, она ожидает вынесения приговора. Имя преподавательницы пожизненно будет внесено в реестр сексуальных преступников, пишет «Лента.ру».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, в отличие от описанного выше случая, для другой учительницы, да к тому же еще и бывшей королевы красоты Рэмси Бирс попытка испытать прелести отношений с 14-летним учеником закончилась двумя годами тюрьмы.

Фото: Daily Mail

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