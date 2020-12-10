Заставляли малышей ходить голыми: воспитателей детсада обвинили в растлении детей

В российском городе Санкт-Петербурге возник скандал, связанный с деятельностью «воспитателей» детского дошкольного учреждения: хотя они и не перекармливают детей чесноком, как их коллеги из Запорожья, но поступают еще более пагубно, растлевая их.

С таким заявлением к правоохранителям обратилась мать воспитанника одного из детсадов, передает «Mash на Мойке».

В частности, родительница утверждает, что малышей в Приморском районе якобы заставляют ходить голыми и издеваются над ними.

«В органы обратились родители: по их словам, в детском саду № 19 ребят заставляют ходить голыми и издеваются над ними с помощью инородных предметов. Мерзкие подробности опустим. В заявлении есть конкретные фамилии — с этими людьми уже работают СК и МВД», — сказано в сообщении.

О возможных издевательствах стало известно со слов ребёнка младшей группы. Он рассказал своей матери, та подтянула других родителей. Правоохранители получили «в разработку» как минимум трёх сотрудников садика. Особенно тщательно они проверяют поведение 35-летней женщины.

У неё солидный стаж (больше 10 лет), коллеги характеризуют её положительно, она сама — всё отрицает. Говорит, всё это — плоды больной фантазии впечатлительных детей и родителей. Некоторые педагоги сдали мобильники на осмотр.

«По нашим сведениям, в ближайшее время указанная воспитательница пройдёт через полиграф. Согласие на него уже есть», — отмечает Telegram-канал.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо не весьма чистоплотных воспитателей ребятам в детском саду могут угрожать и опасные растения: известный теледоктор Елена Малышева рассказала, от каких именно комнатных цветов лучше отказаться.

Фото: Детский мир

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