«Женись или садись»: девушка подала в суд на парня, не сделавшего ей предложение в течение 8 лет

Многие девушки после нескольких лет совместной жизни с мужчиной наверняка хотели бы избавиться от «несерьезного» статуса «невесты» и стать его законной супругой — конечно, речь не идет о невесте обладателя пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду.

Именно такими мыслями и руководствовалась жительница Замбии Гертруда Нгома, пишет издание Tuko.

За восемь лет романа парень Герберта Салалики не сделал ей предложение, хотя пара воспитывает общего ребенка.

В начале отношений Салалики обещал жениться на своей избраннице, однако воз и ныне там.

Решив, что суженый «несерьезно» относится к их отношениям, Гертруда подала на него в суд.

В истоковом заявлении она потребовала, чтобы парень объяснил свои планы на их будущее, или же пусть хорошенько подумает несколько месяцев над своим поведением за решеткой.

«Он никогда не был серьезен, поэтому я подала на него в суд, потому что я заслуживаю знать, что нас ждет впереди», — указала раздосадованная девушка.

В свою очередь Герберт заявил, что у него нет денег на свадьбу. Он также заявил суду, что его девушка не уделяла ему должного внимания. И это еще одна причина, по которой он решил подождать.

Но поскольку пара не состоит в законном браке, суд мало чем смог помочь молодым людям. Им всего лишь рекомендовали урегулировать вопрос вне судебной системы — так будет намного дешевле и быстрее.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что лучшим решением в подобных ситуациях может быть брачный контракт — так поступили старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм и его богатая невеста.

Фото: ru.freepik.com

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