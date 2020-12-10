Экспедиция откладывается: прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Прототип космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс, взорвался во время испытаний в штате Техас.

Трансляцию запуска вело NASA.

Отмечается, что Starship стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас) в 17:45 по времени восточного побережья США (00:45 по Киеву в четверг). Через пять минут корабль SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами достиг заданной высоты и начал плавный спуск. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, прототип взорвался.

Во время трансляции было видно, что Starship опустился на площадку не ровно вертикально. На странице SpaceX в Twitter отмечается, что ракетный двигатель Raptor, установленный на прототипе, аварийно прекратил работу.

В то же время глава SpaceX Илон Маск в Twitter высоко оценил результат испытаний.

«Успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления», — написал он.

Напомним, что примерно с таким же результатом завершился и запуск в мае: тогда очередной прототип корабля Starship взорвался во время испытаний на полигоне в районе Бока-Чика. Схожими взрывами заканчивались тесты корабля в апреле, в феврале этого года, а также в ноябре прошлого года. В начале августа прототип космического корабля совершил первый успешный полет, поднявшись на высоту 150 м.

В то же время в начале сентября, как писали «ФАКТЫ», очередные летные испытания прототипа корабля Starship на полигоне в районе Бока-Чика прошли успешно: корабль модификации SN6 поднялся на высоту 45,7 м и совершил плавную посадку на асфальтированную площадку, расположенную рядом со стартовым столом.

Фото: NASA

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