"Хотел поиграть на приставке": 32-летняя мать троих детей соблазнила 14-летнего подростка, заманив его к себе домой

В одном из городков британского графства Глостершир (Англия), где родилась известная писательница Джоан Роулинг, начался скандальный судебный процесс по факту совращения взрослой женщиной несовершеннолетнего подростка.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что 32-летняя мать троих детей Теа Винсент в один из летних дней увидела, как двое 14-летних подростков играют в футбол неподалёку от её дома.

Она вышла к уставшим мальчикам и предложила им зайти в дом «попить воды».

Войдя в дом, они стали беззаботно болтать за кухонным столом, и один из мальчиков сказал, что ему 14 лет и он учится в школе. Постепенно от обсуждения школьной жизни Теа перешла к теме секса.

А затем пригласила другого мальчика, который «казался ей постарше» подняться на второй этаж. Подросток отправился наверх за новой знакомой, не подозревая, что его ждёт.

Вскоре Винсент предстала перед ним обнажённой, толкнула на кровать и соблазнила

«Она позвала меня наверх, и я подумал, что там у неё игровая приставка или телевизор. <…> Она попросила меня сесть на кровать и ненадолго вышла из комнаты. А когда вернулась, была голой», — рассказывал испуганный мальчик.

Несколько минут спустя мальчик оправился от шока, оттолкнул Винсент, оделся и сбежал вниз по лестнице. Там его ждал друг, который слышал, как ранее из комнаты доносились непристойные звуки. В итоге подросток рассказал о произошедшем родителям. Винсент не признала себя виновной, заявив, что думала, что её жертве уже исполнилось 16 лет. Судебный процесс продолжается.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России 35-летняя женщина совратила пасынка и забеременела от него.

Фото: Daily Mail

45

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter