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Мир

Вместо лыж взяла купальник: туристка разделась в горах и нарвалась на критику в Сети

1:46 10 декабря 2020
Возле Сочи зимой

В российском городе Сочи, где, по информации СМИ, прячется в бункере президент страны Владимир Путин, произошел конфуз с некоей туристкой, которая, возможно, «перепутала» времена года и появилась на обнаженной на заснеженном склоне.

Видео ее дерзкого поступка опубликованы в паблике в Instagram.

На кадрах видно, как на курорте Красная Поляна стоит девушка в одном белье. Она позирует, прикрывая грудь руками. Рядом по горному склону в Красной поляне прогуливаются туристы в зимней одежде.

«Горы в Красной поляне настолько красивы и девственны, что туристки на фоне них фотографируются нагишом на глазах у всех, никого не стесняясь!» — гласит подпись к публикации.

Автор видео прокомментировал происходящее на видео: «Шок-контент. Я не снимаю, я горы снимаю».

В комментариях пользователи разделились: одни хвалят туристку, у которой красивое тело и его «не стыдно показать», другие возмущены ее бесстыдством.

«Больше талантов нет», «Достала безнравственность», «Срамота», «Какая там мораль? Главное фото и Инстаграмме», — пишут разозленные посетители паблика.

Другие пользователи всерьез забеспокоились, не простынет ли девушка — ведь вокруг снег и мороз, а она голая. «Так и хочется сказать — мне за тебя холодно», — грустно отметил один пользователь.

А завершил дискуссию в шутливой форме один из участников группы, написавший: «Летом по городу ходят голышом, зимой в горах, они ж на отдыхе в Сочи».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что публиковать свои «провокационные фото» любят и в Украине — наиболее охотно это делают наши звезды из ванных комнат.

Фото: pikabu.ru

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