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Мир

Молдова отзывает посла в России из-за скандала на украинской границе

20:05 9 декабря 2020
КПП «Паланка»

В среду, 9 декабря, отозвали с должности посла Молдовы в России Андрея Негуцу. Об этом сообщает NewsMaker.

Решение об отзыве посла принято правительством Молдовы по предложению министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя и связано с задержанием на КПП «Паланка», находящемся на границе с Украиной, крупной партии анаболиков. Ее перевозили в микроавтобусе посольства Молдовы в России.

«Очевидно, что это предложение (по отзыву посла — ред.) — следствие постыдного происшествия, произошедшего несколько дней назад. Ясно, что ответственность за случившееся, как минимум косвенно, лежит на главе дипмиссии, — заявил премьер-министр Ион Кику. —— Мы так скоро заслужим в Европе печальную славу контрабандистов, использующих дипмиссии».

Напомним, на первом же брифинге президент Молдовы затронула тему Украины.

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Молдова отзывает посла в России из-за скандала на украинской границе

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