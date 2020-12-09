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Мир

В России готовятся к блокировке YouTube, Facebook и Twitter: Госдума приняла важное решение

16:03 9 декабря 2020
Блокировка

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, которая дает право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Документ разрешает блокировать ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ либо ограничивающие общественно важную информацию, в частности, в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан. При этом законопроект может применяться для блокировки крупнейших интернет-ресурсов — YouTube, Facebook и Twitter.

Среди методов воздействия Роскомнадзора: право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, а также возможность замедлять их трафик.

Напоминаем, сервис Google Maps «стер» Россию с карты мира. Это произошло после того, как в РФ попытались блокировать некоторые сервисы Google.

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