28.03 / 28.26 33.82 / 34.25
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Стюардессы British Airways, Ryanair и EasyJet попались на торговле откровенными фото

15:29 9 декабря 2020
стюардессы

Стюардессы известных европейских авиакомпаний British Airways, Ryanair и EasyJet нашли способ подзаработать во время вынужденного простоя авиаотрасли. Как сообщает Daily Mail, девушки размещали свои пикантные фото в соцсетях и на специальных сайтах и предлагали за плату посмотреть, что скрывается под строгой униформой бортпроводницы.

Кроме того, к услугам фетишистов были нижнее белье, чулки, специальные летные туфли.

«Бизнес» привлек внимание, когда одна из стюардесс пошла дальше и стала на тех же площадках предлагать еще и интимные услуги. Посты уже подчищены, но судя по скриншотам, стюардесса предлагала развлечься как во время полета, так и во время отдыха в отеле. Цены и места встреч варьировались. Единственный общий момент: от потенциальных клиентов требовалось внести солидную предоплату.

British Airways объявила, что начала внутреннее расследование и надеется выяснить личность стюардессы, грубо нарушившей правила. В авиакомпании EasyJet также пообещали, что не будут мириться с подобным поведением сотрудниц. Назначена проверка.

Фото Triangle News, cabincrewusedtightsshoes/Instagram

198

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
стюардессы

Стюардессы British Airways, Ryanair и EasyJet попались на торговле откровенными фото

Александр Самойлов

Коронавирус убил известного российского актера

панин

Поток ругани: Алексея Панина сильно разозлило шоу «ЧБД»

Ольга Мартыновская

«Просто трындец!»: судья «МастерШефа» не сдержала эмоции в беседе с «ФАКТАМИ»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер