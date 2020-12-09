Стюардессы British Airways, Ryanair и EasyJet попались на торговле откровенными фото

Стюардессы известных европейских авиакомпаний British Airways, Ryanair и EasyJet нашли способ подзаработать во время вынужденного простоя авиаотрасли. Как сообщает Daily Mail, девушки размещали свои пикантные фото в соцсетях и на специальных сайтах и предлагали за плату посмотреть, что скрывается под строгой униформой бортпроводницы.

Кроме того, к услугам фетишистов были нижнее белье, чулки, специальные летные туфли.

«Бизнес» привлек внимание, когда одна из стюардесс пошла дальше и стала на тех же площадках предлагать еще и интимные услуги. Посты уже подчищены, но судя по скриншотам, стюардесса предлагала развлечься как во время полета, так и во время отдыха в отеле. Цены и места встреч варьировались. Единственный общий момент: от потенциальных клиентов требовалось внести солидную предоплату.

British Airways объявила, что начала внутреннее расследование и надеется выяснить личность стюардессы, грубо нарушившей правила. В авиакомпании EasyJet также пообещали, что не будут мириться с подобным поведением сотрудниц. Назначена проверка.

Фото Triangle News, cabincrewusedtightsshoes/Instagram

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