«Спецоперация!» В жуткий триллер превратилась у росСМИ перестрелка на границе Украины и РФ

История со стрельбой и убийством человека на украинско-российской границе 3 декабря обрастает подробностями. Если украинским правоохранительным органам убитый был известен исключительно как мелкий контрабандист, то российские СМИ уже вовсю продвигают версию о «героической спецоперации ФСБ», не позволившей выкрасть с территории РФ бывшего боевика «ДНР». При этом в РФ утверждают, что убитый — украинский спецназовец, боец Сил специальных операций.

После обнаружения тела поблизости от границы представители ФСБ уже не могли отрицать, что стрельба в районе все же имела место. Но для россиян была придумана удобная версия о том, как ФСБ «героически» не допустила вывоза в Украину бывшего наемника «ДНР».

«Это была целая операция СБУ… На территории России был захвачен гражданин РФ… Ему ввели химический раствор, чтобы он не мог сопротивляться. Причем, на границе диверсионную группу с захваченным человеком уже встречал вооруженный отряд ССО — Сил спецопераций Украины. Но что-то пошло не так. Диверсию не дало довершить ФСБ. Завязалась перестрелка. По некоторым данным, был уничтожен один из бойцов ССО Украины. Гражданин РФ освобожден», — приводит версию от российских пропагандистов kp.ru.

Российская версия со спецоперацией украинских сил появилась после действительно успешных вылазок украинских бойцов ССО. Так, на оккупированной территории группа украинских военных выкрала важного свидетеля в деле о сбитом «Боинге» Владимира Цемаха. Кроме того, планировалась рискованная операция по перемещению в Украину «вагнеровцев», воевавших на Донбассе, но эта затея сорвалась.

Фото monateka.com

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