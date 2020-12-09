12-летний мальчик, которого унес в небо воздушный змей, рухнул с высоты девяти метров — момент попал на видео

В индонезийской провинции Лампунг 12-летнего мальчика унес в небо гигантский воздушный змей в форме дракона. Мальчик пытался удержать змея, который был примерно втрое больше него. Но налетевший порыв ветра вздернул их обоих в воздух.

Как пишет издание Daily Star, веревки лопнули, и ребенок рухнул вниз с девятиметровой высоты на глазах у потрясенной толпы.

К мальчику устремились люди. По счастью, он выжил, хотя и получил множественные переломы. Ему уже сделали две операции.

Видео страшного происшествия попало в сеть.

Ранее аналогичный случай произошел на Тайване. Как писали «ФАКТЫ», воздушный змей унес в небо трехлетнего ребенка.





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